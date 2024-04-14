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Согласно слухам, следующая модель iPhone 16 от Apple может иметь ограниченные функции искусственного интеллекта, что может негативно повлиять на ее продажи. Аналитики выразили сомнения относительно этого выпуска и прогнозируют, что полный набор функций искусственного интеллекта будет доступен только в будущих моделях, таких как iPhone 17, который, вероятно, будет выпущен в 2025 году.
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Семейство iPhone 17 будет обладать увеличенным объемом оперативной памяти и более мощными процессорами NPU, необходимыми для работы с генеративным искусственным интеллектом. Эти улучшения, вероятно, повысят функциональность iPhone 17 в сфере искусственного интеллекта.
Некоторые аналитики уже высказались о том, что iPhone 16 может оказаться неинтересным предложением для потребителей, так как он считается всего лишь обновлением предыдущей модели iPhone 15. Они указывают на то, что отсутствие значимых функций может привести к сокращению продаж в этом году до 15%.
Тем не менее, есть источники, утверждающие, что iPhone 16 все же будет иметь обновления, позволяющие выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом. Эти обновления включают увеличение объема оперативной памяти и возможность добавления большего нейронного движка для расширения функциональности.
Кроме того, Apple планирует добавить новые функции генеративного искусственного интеллекта, аналогичные ChatGPT, а также усовершенствовать микрофоны для улучшения работы голосового помощника Siri. Интересно, что аналитики JP Morgan не ожидают, что эти функции появятся в iPhone 16, а заявляют, что они будут доступны только в iPhone 17.