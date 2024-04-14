По слухам, семейство iPhone 17 будет обладать увеличенным объемом оперативной памяти и более мощными процессорами NPU

Согласно слухам, следующая модель iPhone 16 от Apple может иметь ограниченные функции искусственного интеллекта, что может негативно повлиять на ее продажи. Аналитики выразили сомнения относительно этого выпуска и прогнозируют, что полный набор функций искусственного интеллекта будет доступен только в будущих моделях, таких как iPhone 17, который, вероятно, будет выпущен в 2025 году.

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Семейство iPhone 17 будет обладать увеличенным объемом оперативной памяти и более мощными процессорами NPU, необходимыми для работы с генеративным искусственным интеллектом. Эти улучшения, вероятно, повысят функциональность iPhone 17 в сфере искусственного интеллекта.

Некоторые аналитики уже высказались о том, что iPhone 16 может оказаться неинтересным предложением для потребителей, так как он считается всего лишь обновлением предыдущей модели iPhone 15. Они указывают на то, что отсутствие значимых функций может привести к сокращению продаж в этом году до 15%.

Тем не менее, есть источники, утверждающие, что iPhone 16 все же будет иметь обновления, позволяющие выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом. Эти обновления включают увеличение объема оперативной памяти и возможность добавления большего нейронного движка для расширения функциональности.

Кроме того, Apple планирует добавить новые функции генеративного искусственного интеллекта, аналогичные ChatGPT, а также усовершенствовать микрофоны для улучшения работы голосового помощника Siri. Интересно, что аналитики JP Morgan не ожидают, что эти функции появятся в iPhone 16, а заявляют, что они будут доступны только в iPhone 17.