Сообщается, что модель получит хранилище до 512 гигабайт и камеру Sony IMX503, используемую ранее в iPhone 12

Представитель компании X, Нгуен Фи Хунг, заявляет, что новый iPhone SE четвертого поколения будет оборудован 6,1-дюймовым OLED-дисплеем LTPS с частотой обновления 60 Гц, что является существенным улучшением по сравнению с 4,7-дюймовым LCD-дисплеем предыдущего поколения. Тем не менее, некоторые могут считать это неудачным шагом, так как это означает, что Apple больше не будет предлагать компактные модели iPhone для тех, кто предпочитает небольшие устройства.

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По другим источникам, новый iPhone SE будет оснащен процессором Apple A16 Bionic (первоначально использовавшимся в iPhone 14 Pro и Pro Max), модемом Snapdragon X70 и чипом Apple U1 UWB. Утверждается, что он будет поставляться с 6 ГБ LPDDR5 и локальным хранилищем объемом 128 ГБ или 512 ГБ.

Другие значимые характеристики, как сообщается, включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C и аккумулятор емкостью 30XX мАч (возможно, 3279 мАч) с проводной зарядкой мощностью 20 Вт и беспроводной зарядкой MagSafe мощностью 12 Вт. Что касается дизайна, новый iPhone будет изготовлен из алюминиевого сплава серии 7000 с передним и задним стеклом (без керамического щитка). Хунг заявил, что с фронтальной стороны он будет напоминать iPhone 13 с поддержкой Face ID, а сзади будет больше походить на iPhone XR с одной задней камерой.

Относительно камеры, в новом SE, по сообщениям, будет использоваться датчик изображения Sony IMX503 в сочетании с объективом с диафрагмой f/1.8. Смартфон будет поддерживать Smart HDR, съемку с использованием искусственного интеллекта и портретный режим, но не будет обладать специальным ночным режимом.

У Хунга нет информации о возможном времени выпуска, но на данный момент вероятно начало 2025 года. Это даст iPhone 16 примерно шесть месяцев или около того на рынке в качестве самого нового iPhone.