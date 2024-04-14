Это решение является знаковым, так как оно позволит клиентам и независимым техникам находить и легко ремонтировать детали для iPhone

Компания Apple наконец-то разрешила использование запчастей из вторых рук для ремонта iPhone. Ранее компания придерживалась строгой политики, запрещавшей использование подержанных запчастей и даже программно блокировала их, чтобы они не работали должным образом. Теперь же Apple представила поддержку подержанных запчастей, что вызвало радость у пользователей iPhone и обычных потребителей по всему миру.

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Это решение является знаковым, так как оно позволит клиентам и независимым техникам находить и легко ремонтировать детали для iPhone. Apple сообщила также, что запчасти будут доступны для некоторых моделей iPhone начиная с осени этого года. Компания также собирается выпустить обновленный процесс калибровки, который будет распространяться на новые и б/у детали iPhone и будет происходить на устройстве после установки детали. Это значительно упростит процесс ремонта и сделает его более дешевым. Будущие модели iPhone также будут поддерживать биометрические датчики, что также упростит ремонт устройств.





При этом Apple обеспокоена возможностью использования украденных деталей для ремонта. Чтобы предотвратить такие случаи, если устройство обнаружит, что установленная деталь была получена от другого устройства с включенным режимом Activation Lock или Lost Mode, возможности калибровки для этой детали будут ограничены. Кроме того, компания обновит страницу "Запчасти и история обслуживания" в iOS, чтобы показывать, является ли установленная деталь новой или бывшей в употреблении.



