Realme GT Neo 6 SE анонсируют на этой неделе

На 11 апреля в Китае назначен анонс нового смартфона Realme GT Neo 6 SE. Вслед за моделью OnePlus Ace 3V это будет всего лишь второй аппарат на новом процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Производитель опубликовал тизер, который обещает производительность уровня флагманских моделей.

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Произойдёт это благодаря процессору Snapdragon 7+ Gen 3, скорость работы которого должна быть примерно на уровне флагманской модели Snapdragon 8 Gen 3. Помогать ему будет оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0.

На другом тизере говорится о высоком уровне игровой производительности устройства. В частности, в игре Genshin Impact на протяжении часа обещано среднее значение 59,5 кадров/с.

Объём оперативной памяти у этого аппарата ожидается до 16 ГБ, хранилище до 1 ТБ. Ёмкость батареи должна составлять 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Ожидается использование системы Android 14 с оболочкой Realme UI 5. Размер экрана OLED с изогнутыми краями должен составлять 6,78 дюйма. Его разрешение равно 1,5K, частота 144 Гц, яркость до 6000 нит. Спереди будет камера 16 Мп, сзади 50 Мп с оптической стабилизацией.