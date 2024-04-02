У убийц флагманов появился новый лидер

В конце очередного месяца был составлен рейтинг смартфонов в бенчмарке AnTuTu.Здесь составляются рейтинги аппаратов разных ценовых категорий. В данном случае мы рассматриваем смартфоны, которые располагаются сразу на флагманскими моделями, так называемые «убийцы флагманов».

реклама

В марте первое место занял аппарат OnePlus Ace 3V, который потеснил с этой позиции модель Redmi K70E на процессоре Dimensity 8300 Ultra. Последняя лидировала с минувшего ноября. Теперь Redmi K70E полагается на второй позиции с результатом 1391125 баллов, тогда как у лидера 1466728 баллов.

OnePlus Ace 3V работает на новом процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 с той же архитектурой, как у флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. Прирост скорости центрального процессора обещан на уровне 15%, графического 45%. На третьем месте располагается Realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2.

В пятёрку лидеров входят также Redmi Note 12 Turbo и OPPO Reno 11 5G. Десятку замыкает аппарат Honor 100 на Snapdragon 7 Gen 3.