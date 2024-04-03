Realme GT Neo 6 SE должен быть представлен в Китае меньше чем через месяц

Компания Realme всё чаще упоминает о скором релизе своего очередного смартфона под названием GT Neo 6 SE. Уже появлялись его официальные изображения, а также некоторые характеристики. Дебют в Китае запланирован наконец апреля, точная дата не называется. Теперь аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, благодаря чему удалось познакомиться с его производительностью и некоторыми спецификациями.

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Аппарат получил модельный номер RMX 3850 и системную плату с кодовым именем pineapple. Три ядра процессора работают на тактовой частоте 1,9 ГГц, четыре ядра на частоте 2,61 ГГц, одно на 2,8 ГГц. Речь идёт о процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, будут предлагаться разные конфигурации. Установлена система Android 14.

Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 1889 и 5102 баллов соответственно.

Известно, что вокруг экрана будут минимальные рамки и лёгкие изгибы по сторонам. Используется панель BOE 8T LTPO с пиковой яркостью 6000 нит и разрешением 1,5K. На верхней панели размещены выпирающие кольца камер. Известно об использовании цветового варианта под названием Silver Knight.