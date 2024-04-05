Трёхрядный электрический внедорожник Ford выпустят не раньше 2027 года

Автопроизводитель Ford объявил о том, что релиз некоторых его электромобилей будет отложен. Среди них и трёхрядный внедорожник, который ждали в 2025 году, но в итоге ждать предстоит минимум на два года дольше. Компания говорит, что ей нужно дополнительное время, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал новых аккумуляторных технологий. Также Ford надеется, что эта задержка не приведёт к значительным сокращениям рабочих на предприятиях в Канаде.

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Электрический пикап нового поколения с кодовым именем T3 тоже перенесли с 2025 на 2026 год. Зато гибридам Ford будет уделять больше внимания. Гибридной она собирается сделать всю линейку Ford Blue к 2030 году. При этом Ford не отказывается от будущего перехода на электромобили и строительства заводов по производству аккумуляторов в нескольких Штатах США.

Пока рынок электромобилей не оправдывает ожиданий производителей. Дело может быть в высоких ценах, отсутствии инфраструктуры зарядки и некоторых других соображениях. В итоге в январе продажи электромобилей Ford сократились на 11%, но по итогам первого квартала компания говорит о росте на 86%. Вот только год назад в первом квартале Ford потеряла на электромобилях $4,7 млрд.