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Ford демонстрирует лимитированную серию Mustang Mach-E с бронзовым окрасом
Производство стартует в конце 2024 года, но уже сейчас можно делать предварительные заказы

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Компания Ford официально представила лимитированную серию своего электрического кроссовера Mustang Mach-E в характерном бронзовом виде. Несмотря на отход от традиционной эстетики пони-каров, эти электромобили обещают очаровать водителей своими выдающимися характеристиками.

Выпуск намечен на конец 2024 года, но уже сейчас доступны предварительные заказы на лимитированную серию Mustang Mach-E Bronze Appearance. На данный момент подробные технические характеристики не раскрываются, зато продемонстрирован дизайн экстерьера и интерьера.

Цена на электрические кроссоверы Mustang Mach-E с "бронзовым" пакетом составит 61 000 долларов. Ожидается, что пакет Bronze Appearance позиционирует Ford Mustang Mach-E как самый быстрый кроссовер в истории модели, обещая динамичный разгон до 100 км/ч. Точные цифры ускорения пока не разглашаются, но, с учетом 480 л.с. Mach-E GT, который разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, ожидается, что электрический Mustang Bronze Appearance сможет конкурировать со своим бензиновым аналогом.

Лимитированная серия этого электрокара может похвастать привлекательным внешним дизайном, первоначально представленным в характерном зеленом оттенке, напоминающем надкрылья бронзовых жуков. Дополнительно будут доступны черные и белые варианты кузова с бронзовыми акцентами на колесах, радиаторных решетках и шильдиках.

Оборудованный спортивными амортизаторами MagneRide и тормозной системой Brembo с красными суппортами, Mustang Mach-E Bronze Appearance обещает предоставить водителям настоящий спортивный опыт в управлении. Передние сиденья, разработанные компанией Ford Performance, предлагают усовершенствованную боковую поддержку и регулировку в десяти положениях.

Вопреки ранним опасениям о том, что электрический Ford Mustang Mach-E может стать финансовым разочарованием, модель демонстрирует стремительный рост продаж, привлекая клиентов, которые возможно ранее не рассматривали бы Ford Mustang с традиционным бензиновым двигателем.

Кроме того, компания Ford готовится удовлетворить потребности владельцев первого поколения Mustang, предлагая пакет ePower Mustang, который позволяет превратить их классические модели с бензиновым двигателем в электромобили. Ford гарантирует мощность 300 л.с. для электрифицированной версии и запас хода не менее 200 миль (321 км). Это предложение открывает новые перспективы для владельцев старых Mustang, позволяя им присоединиться к миру электрической мобильности, сохраняя при этом характерные черты своих классических автомобилей.

С Mustang Mach-E Bronze Appearance и пакетом ePower Mustang, Ford продолжает стремление к инновациям и предлагает клиентам разнообразные варианты и возможности для перехода к экологически чистой мобильности.

#электромобили #ford #кроссовер #ford mustang #кроссоверы
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