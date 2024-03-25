Она не так уж подвержена деградации.

Со временем тяговые аккумуляторы теряют способность хранить заряд, в результате чего электромобиль сокращает запас хода в процессе эксплуатации, но издание Business Korea не упускает возможности похвалить своих соотечественников из компании SK On, выпускающих тяговые аккумуляторы с высоким содержанием никеля (более 90%), которые используются для оснащения электрических пикапов Ford F-150 Lightning.

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Источник изображения: Ford

Один из владельцев F-150 Lightning продемонстрировал способность тяговой батареи своего пикапа сохранить 97% первоначальной ёмкости после 160 000 км пробега. Этот рубеж машина преодолела за 21 месяц эксплуатации, и подобный результат неплохо характеризует ресурс тяговых аккумуляторов SK On данного типа. Помимо никеля, они содержат в своём составе кобальт и марганец. Использовать тяговую батарею пикапа Ford F-150 Lightning можно и в качестве источника электроэнергии для целого дома, если суммарная мощность подключаемых потребителей не превышает 9,6 кВт.