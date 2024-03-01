В два раза быстрее, но только на высокомощных зарядных станциях.

Бурное развитие рынка электромобилей пока порождает множество стандартов и решений, которые пытаются ужиться друг с другом и если одним потребителям обеспечивают преимущества, то для других оборачиваются определёнными неудобствами. Как поясняет Electrek со ссылкой на данные официальной базы данных американского патентного ведомства USPTO, компания Ford Motor запатентовала зарядную станцию, способную работать как при напряжении 400 В, так и при более высоком 800 В.

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Источник изображения: Ford Motor

Электромобили Ford нынешнего поколения используют бортовую сеть с напряжением 400 В, для зарядки кроссовера Mustang Mach-E при подключении к зарядной станции мощностью 107 кВт от 10 до 80 % требуется от 38 до 45 минут. Электромобили Hyundai, которые уже перешли на напряжение 800 В, при использовании зарядной станции мощностью 350 кВт восстанавливают заряд с 10 до 80 % за 18 минут. Внедрение нового стандарта позволит Ford ускорить зарядку электромобилей.