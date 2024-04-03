Третья разработка французской компании может дойти до стадии производства

Маленькая французская компания Quarkus собралась запустить в серийное производство свой первый автомобиль, а двумя месяцами ранее она объявила о своих планах поучаствовать в мероприятии Pikes Peak International Hill Climb. Для этого будет использоваться сверхлёгкий двухместный гоночный автомобиль P3.

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На основе этого гоночного автомобиля будет выпущено 26 экземпляров. Quarkus ставит перед собой задачу сделать спортивные автомобили и суперкары лёгкими, уже показав реальные прототипы.

Компания была основана совсем недавно, в 2020 году. Началось всё с раскрутки модели P1, вес которой не должен превышать 500 кг. Дальше чертежей в итоге дело не пошло.

Потом речь шла о модели Quarkus P2, у которой соотношение мощности к весу лучше, чем у Bugatti. Здесь должен быть установлен 1-литровый гибридный двигатель с турбонаддувом и регулируемое шасси. Был сделан один экспериментальный автомобиль, но производство так и не стартовало. Впрочем, и это больше, чем смогли показать многие похожие стартапы.

Теперь планируется машина P3 массой 600 кг с гибридным четырёхцилиндровым двигателем мощностью 296 л.с. Шасси выполнено из углеродного волокна. Производитель использует трубчатое шасси из композитного материала.

Пилотировать Quarkus P3 в классе Unlimited при восхождении будет Брюс Жуанни. Кроме желания показать хороший результат, автопроизводитель ставит перед собой задачу прорекламировать свою разработку, серийное производство которой ожидается в 2026 году.