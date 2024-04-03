Наблюдается огромный спрос на новый электрокар Xiaomi SU7

Сегодня Китай считается лидером в производстве электрокаров. Автомобильный рынок Поднебесной огромен, а спрос на новые транспортные средства постоянно растёт. В 2023 китайские производители заняли первое место по экспорту, опередив Японию, и многие эксперты признают, что очередным сюрпризом для Запада станет массовая экспансия машин с электродвигателями на мировой рынок. Случится это даже не в следующем году, поскольку в настоящее время происходит активное насыщение внутреннего спроса.

Отдельно отмечается, что технологическое отставание, о котором там много лет говорили японские, европейские и американские эксперты, ушло в прошлое, а отдельные бренды в Китае выпускают машины, которые по своим характеристикам превосходят самые передовые модели Tesla. И всё бы ничего, но даже успешные компании сталкиваются с проблемой масштабирования.

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В итоге стоимость автомобиля даже на внутреннем рынке остаётся высокой, а попытки выйти за пределы страны увеличивают цену почти в 2 раза. В такой ситуации нужно расширять производство за счёт многомиллиардных инвестиций, что могут себе позволить единицы. Эксперты полагают, что так было раньше, ведь на рынок электрокаров пришла Xiaomi, которая славится способностью выпускать огромные партии электронных товаров за короткие сроки. Очевидно, что сравнивать смартфон и автомобиль будет некорректно, но глава китайской компании уверен, что уже к середине 2025 удастся выпускать достаточно автомобилей для покрытия спроса внутри страны. Что ж, продажи Xiaomi SU7 стартовали, а за короткий срок было получено порядка 100 тысяч заказов. Для резервирования собственного электрокара нужно выплатить его полную стоимость, а значит речь идёт о достаточно серьёзных суммах.

Напомним, машина выпускается в трёх версиях, различия между которыми кроются только в более мощном моторе и запасе хода. За базовую модель просят 29 900 долларов или 2.75 миллиона рублей, тогда как самая прокачанная версия оценивается в 41 500 долларов, что составляет больше 3.8 миллиона рублей. Базовая SU7 может предложить один электродвигатель на 299 л.с., тогда как флагман оснащён сразу двумя двигателями с общей мощностью 673 л.с. Согласно заявленным техническим характеристикам, максимальный запас хода составит порядка 800 километров, а разгон до 100 км/ч два двигателя обеспечат за 3.24 секунды.

Журналисты уже сравнили показатели нескольких популярных автомобилей и пришли к определённым выводам. Прежде всего указывается, что даже флагманская версия SU7 попадает в средний ценовой сегмент, где лидером считается Tesla Model 3. Судя по всему, оба автомобиля не дотягивают до заявленных показателей и могут проехать не больше 650 километров на одном заряде. При этом электрокар Илона Маска разгоняется до 100 км/ч за 4.62 секунды и стоит дороже. Эксперты полагают, что уже совсем скоро Tesla придётся пересмотреть цены в Поднебесной, поскольку на рынок действительно вышел крупный игрок.

На фоне информации об ажиотажном спросе, акции Xiaomi начали дорожать (до 20%), а вот с поставками пока не всё гладко. Как выяснилось, очередь на получение машины выстроилась довольно большая. Базовую комплектацию SU7 можно получить через 5-8 недель, а в случае с флагманом придётся подождать до 21 недели. Руководство китайской компании обещает заняться расширением мощностей и наращиванием производства в самое ближайшее время. Изучить новый электрокар можно в 59 магазинах в 29 городах по всему Китаю, но купить машину в рознице пока не выйдет. Доступны только онлайн-продажи, тогда как розница начнёт отгрузку только к концу апреля.

Нужно понимать, что мы имеем дело с первой серией, а опыта у Xiaomi пока нет. В случае, если в SU7 не будут найдены значительные проблемы, то успех автомобилю гарантирован. Кстати, электрокар может управляться при помощи искусственного интеллекта, который способен выполнять сложные повороты и анализировать загруженный трафик. Как оказалось, Xiaomi уже много лет тестировала подобную технологию, используя для этого другие автомобили. На российских сайтах уже начали появляться первые бизнесмены, которые готовы привезти SU7 за скромные 6 миллионов рублей. Неясно, будет ли спрос на подобные автомобили за пределами Китая, ведь в данном случае всё решит ценовая политика и возможности Xiaomi снизить производственные затраты.

Пока мы видим, что даже самый прокачанный электрокар обходится дешевле Tesla Model 3. Эксперты уверены, что это хороший знак, но гадать пока бесполезно. Планов экспорта SU7 за пределы Китая у Xiaomi нет, ведь внутри страны достаточно тех, кто хочет опробовать автомобиль в первых рядах.