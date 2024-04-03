ИИ расскажет о погоде дешевле суперкомпьютеров

В наши дни прогноз погоды находится у каждого под рукой в смартфоне. Несмотря на это, погода всё равно умеет преподносить сюрпризы. Современные технологии должны повысить точность прогнозов. В частности, в этом должны помочь суперкомпьютеры и искусственный интеллект. Использовать суперкомпьютеры дорого, но Google полагает, что генеративный искусственный интеллект придёт на помощь.

В своём блоге компания опубликовала статью о модели искусственного интеллекта SEEDS (Scalable Ensemble Envelope Diffusion Sampler). В Google уверены, что она способна давать точные прогнозы в большом масштабе по цене значительно ниже традиционных основанных на физике моделей прогнозирования.

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В будущем точность моделей вроде SEEDS может вырасти. Также может применяться их сочетание с основанными на физике моделями для повышение точности, эффективности и масштабируемости.

SEEDS дополняет ранее представленные Google связанные с погодой технологии MetNet-3 и GraphCast. Неизвестно, войдёт ли новая модель в состав потребительских продуктов, но по крайней мере искусственный интеллект применяется не только в чат-ботах и генераторах изображений и видео.