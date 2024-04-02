Ну, штрафами в 800 тысяч рублей вы, конечно, многого добьётесь от одной из крупнейших компаний в мире.

Когда на российский рынок активно запускались иностранные IT-компании, включая Google и всё, что с ним связано, никто почему-то не думал о последствиях: например, о том, что эти компании опутают всё, что необходимо, и будут действовать в своих собственных интересах, попутно при необходимости выполняя те действия, которые от них будут требовать государства, на территориях которых они зарегистрированы.

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После начала специальной военной операции на Украине Google и его видеохостинг YouTube стали активно продвигать антироссийский контент и глушить альтернативное, зачастую реалистичное мнение относительно всего происходящего. Любой может без проблем в этом убедиться, зайдя на главную страницу YouTube либо под новой учётной записью, либо «разлогинившись» из своей, а также пользуясь поиском по «неоднозначным» темам. Реальных рычагов воздействия на Google, учитывая то, как сильно его сети опутали Рунет, нет и быть не может, поэтому российские правоохранительные органы бесконечно штрафуют компанию за отказ удалять запрещённую и недостоверную информацию со её сервисов.

Причём штрафуют на совершенно смешные в масштабах Google суммы. Так, сегодня Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещённые российским законодательством видео с хостинга YouTube. Нетрудно понять, что 800 тысяч рублей для Google это ничто, и что эффект от неудаления запрещённого контента гораздо важнее этих денег. Понятно, что в законодательстве установлены рамки штрафов, но, возможно, эти рамки пора уже изменить, привязывая штрафы, например, к обороту головной компании.