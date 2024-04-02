Google добавил новую функцию в свою поисковую систему, которая позволяет пользователям просматривать баланс любого кошелька Bitcoin и Ethereum. Введя адрес кошелька в строку поиска, пользователи могут увидеть баланс, последние транзакции и время последнего обновления.

В шаге, который вызвал волну в технологическом и криптовалютном сообществах, Google представил новую функцию, которая позволяет пользователям просматривать баланс любого кошелька Bitcoin и Ethereum прямо из своей поисковой системы. Это революционное дополнение к поисковым возможностям Google было встречено с широким энтузиазмом и интересом, поскольку оно упрощает процесс проверки балансов кошельков и предоставляет пользователям более плавный и интегрированный опыт.

Чтобы получить доступ к этой новой функции, пользователям просто нужно ввести адрес кошелька Bitcoin или Ethereum в строку поиска Google. Затем поисковая система отобразит баланс рассматриваемого кошелька, а также список последних транзакций и время последнего обновления. Новая функция основана на способности поисковой системы получать доступ и анализировать данные из блокчейнов Bitcoin и Ethereum, которые представляют собой публичные реестры, в которых записываются все транзакции, совершенные в каждой сети. Используя эти данные, Google может предоставить пользователям актуальную и точную информацию о балансе любого кошелька в любой сети.

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Внедрение этой новой функции происходит по мере того, как популярность криптовалют продолжает расти, и все больше и больше людей инвестируют и используют цифровые валюты, такие как Bitcoin и Ethereum. Решение Google интегрировать эту функциональность в свою поисковую систему является явным признаком стремления компании оставаться на переднем крае технологических инноваций и предоставлять своим пользователям максимально полезную и актуальную информацию.

В дополнение к предоставлению пользователям удобного способа проверки баланса своих кошельков, новая функция также может иметь последствия для более широкой криптовалютной экосистемы. Упрощая пользователям доступ к данным блокчейна и их анализ, новая функция Google может помочь повысить прозрачность и подотчетность в криптовалютном пространстве, потенциально снижая риск мошенничества и злоупотреблений.