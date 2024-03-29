Стоимость и запас хода Volkswagen ID.7 до сих пор не названы

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о характеристиках направляющегося в США электрического седана ID.7. Выбрать можно будет между комплектациями Pro S и Pro S Plus с аккумулятором 82 кВт*ч. Мощность составляет 282 л.с., крутящий момент 402 Нм для версий с задним приводом. Далее Volkswagen собирается предложить полноприводные автомобили мощностью 335 л.с.

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Стандартная комплектации обладает колёсами 19 дюймов, логотипами VW спереди и сзади с подсветкой, складывающимися наружными зеркалами с электроприводом. Электроприводом обладает и задняя дверь, также есть вход без ключа.

В салоне есть подогрев руля и сиденья с выбором двенадцати положений и памятью. Спереди и сзади работает трёхзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша обеспечивает естественные освещение.

Размер информационного экрана составляет 15 дюймов. Дополняет его проекционный экран дополненной реальности. В модели Pro S Plus установлены сиденья Climatronic с функцией массажа, подогревом и вентиляцией.

Также здесь есть 14 динамиков Harman Kardon с располагающимся на багажнике сабвуфером. Здесь размер колёс 20 дюймов и поддерживается адаптивное демпфирование с динамическим рулевым управлением.

Считается, что цена на ID.7 начнётся от $50000, а дальность хода будет составлять от 620 км при использовании батареи 77 кВт*ч. Автомобиль должен быть представлен во втором полугодии.