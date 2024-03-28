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Открытая бета-версия игры Predecessor доступна на ПК и консолях
Predecessor обладает поддержкой кроссплатформенной игры

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Игра Predecessor в жанре MOBA от разработчика Omeda Studios появилась в виде открытой бета-версии на компьютерах и консолях. Желающие смогут бесплатно ознакомиться с ней и оценить её сходство с Paragon от Epic Games.

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В нынешнем году новая MOBA будет регулярно обновляться и улучшаться. Уже есть кроссплатформенная игра и несколько языков, включая французский, немецкий, испанский, португальский и итальянский. Сейчас они доступны на ПК, а скоро появятся на консолях.

Также был опубликован трейлер игры. Она относится к шутерам от третьего лица и мотивирует на командную работу и стратегию. На выбор доступно более 30 уникальных персонажей с разными способностями и стилями. Это первая игра в жанре MOBA на движке Unreal Engine 5. В результате игроки получат современную графику высокого разрешения.


В игре можно зарабатывать контент и награды, в том числе скины. Их также можно приобретать за внутриигровую валюту.

Бета-версия доступна для установки на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.


#игры
Источник: wccftech.com
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