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Фанаты официально закрытой MOBA-игры Paragon от Epic Games собрали более $2 миллионов на её воскрешение

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На сегодняшний день компания Epic Games чётко ассоциируется у обывателя с двумя игровыми брендами: Unreal Engine и Fortnite. Несколько лет назад, когда сверхпопулярная Fortnite ещё не имела постоянную прописку в «топах» продаж, Epic Games пыталась развивать другой проект — MOBA под названием Paragon. Игра получала поддержку со стороны разработчиков на протяжении более двух лет, но в 2018 развитие Paragon было полностью остановлено, проект закрыли.

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Epic Games осознавала, что у безвременно почившей «мобы» остались фанаты, поэтому было принято решение выложить в свободный доступ все ассеты Paragon. Вероятно, разработчики в глубине души верили, что самые преданные фанаты смогут вдохнуть в проект новую жизнь. По крайней мере, у таких доморощенных энтузиастов на руках бы уже были десятки досконально смоделированных персонажей и более 1500 элементов окружения — Epic Games разрешила использовать эти модели в любой игре на базе Unreal Engine.

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Такие неравнодушные и креативно настроенные поклонники у Paragon нашлись, они основали компанию Omega Studios и принялись воссоздавать оригинальный проект от Epic Games. Новая игра получила название Predecessor, она будет содержать в себе все выложенные в свободный доступ ассеты Paragon. Одним из основателей Omega Studios является некто Робби Синкх (Robbie Singh). В своё время он активно продвигал Paragon: проводил тематические стримы, собрал сообщество единомышленников и просто много времени играл.

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Синкх не просто собрал небольшую команду для воскрешения «мобы», но также умудрился получить грант на производство Predecessor от самой Epic Games. На данный момент удалось привлечь более $2 миллионов долларов инвестиций, поэтому сотрудники Omega Studios стали подходить к вопросу разработки со всей серьёзностью. Они начали привлекать к тестированию участников сообщества, проводить специальные стримы на Twitch и вести работу по увеличению штата сотрудников.

Predecessor должна выйти в раннем доступе уже в этом году, полноценный релиз может случиться не раньше 2022 года. Причём, Робби Синкх с единомышленниками собирается выпустить свой фанатский проект не только в EGS, но и в Steam. Очень интересно будет узнать, чем закончится эта вызывающая восхищения история успеха.

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