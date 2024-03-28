Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
ZOTAC представила мини-компьютеры ZBOX Mini с ИИ на процессорах Intel и AMD
Портативные компьютеры ZOTAC предлагаются с пассивным охлаждением

реклама

Компания ZOTAC выпустила очередные мини-ПК серии ZBOX. На этот раз здесь предлагается блок нейронных вычислений для работы искусственного интеллекта с процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen. Доступны разнообразные модели, от самых компактных до вариантов с бесшумным охлаждением. Было выпущено три модели на самых современных процессорах. Модель ZBOX Edge MI672/MI652 предлагает на выбор процессоры Intel Core Ultra 7 155H и 5 125H Meteor Lake. Это низкопрофильная система с высокой мощностью и эффективностью за счёт ядер LPE для нетребовательных приложений.

реклама

Процессоры Meteor Lake приносят двукратный прирост графической производительности благодаря Intel ARC. Этого должно хватить для не самых тяжёлых видеоигр. Также подобные процессоры позволяют работать с генеративным искусственным интеллектом за счёт набора программных инструментов Intel OpenVINO. Среди портов для подключения есть шесть USB 3.2, HDMI и Display Port, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Поддерживается двухканальная оперативная память DDR5-5600/5200 SODIMM в количестве до 64 ГБ для обеспечения многозадачной работы. Для хранения данных можно установить два SSD M.2 NVMe.

Серия компьютеров ZBOX C обладает пассивным охлаждением и тоже поддерживает ИИ. Модели ZBOX CI671/CI651 nano работают на процессорах Intel Core Ultra 7 155U или Core Ultra 5 125U с ядрами LPE и блоком NPU для ускорения обработки ИИ.

Пассивное охлаждение означает бесшумную работу и повышенный срок службы. Процессоры выделяют минимум тепла, позволяя не снижать обороты даже при высоких нагрузках.

Для подключения доступны пять разъёмов USB 3.2, HDMI и DisplayPort. Это даёт возможность одновременно подключать три экрана. Корпус можно разобрать без использования инструментов, что позволит менять память и хранилище даже новичкам.

MA762 является новинкой компьютеров ZOTAC. Это устройство на процессоре AMD 7840HS с поддержкой программного обеспечения AMD Ryzen AI. Это означает наличие инструментов и библиотек для работы приложений ИИ на встроенном NPU. В результате ресурсы центрального и графического процесса освобождаются для других дел. Графика Radeon 780M позволяет запускать многие игры на низких и средних настройках на разрешении 1080p.

В ряде стран продажи этих компьютеров стартуют уже сегодня, 28 марта.

#компьютеры #zotac
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
С 1 апреля 2024 года в России может значительно подорожать цифровая и бытовая техника
В Intel объяснили, что из себя будут представлять компьютеры с искусственным интеллектом
Asus анонсировала портативный компьютер NUC 14 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
73
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
34
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
4
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
10
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
14
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
+
Армия РФ начала применять в СВО модернизированные гиперзвуковые «Оникс» и танковые ракеты «Инвар-М1»
1
Глава студии Larian рассказал о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте
+
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
43
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
В Google Кошельке изменились условия при оплате с помощью мобильного телефона через NFC
+
Украина получит 1,5 млрд долларов финансовой помощи от Великобритании и Японии
+
Reuters: китайский широкофюзеляжный лайнер COMAC C929 находится на стадии детального проектирования
+
Defense Post: Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказ на истребители KF-21 Boramae
1
Google выпустила специальную версию Chrome, предназначенную для процессоров с архитектурой ARM
+
В этом году SK hynix будет получать от реализации HBM двузначную долю выручки
+
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
1
Отряд спецназа взял штурмом дом в Миссури, опираясь лишь на данные функции Apple Find My
+
Во Флориде детям до 14 лет запретили иметь аккаунты в социальных сетях
6

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
18
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
6
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
31
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
14
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
19
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
19
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
11
Для сдерживания стремительно растущих ВМС Китая США могут принять "Закон о кораблях"
3
Для укрепления своей экономики Китай может вернуться к валютной стратегии "нищий-сосед"
+
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:08
Бред! - В организме есть куча "агентов", которые перемещаются между клетками, выполняют жизненно важные задачи и воспроизводятся этими клетками. Почти все вирусы произошли от этих "агентов". Как и что...
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
Мегавольт
20:54
А пом оему это дрочилово
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Dmitry Mitry
20:42
Когда эти дебилы уймутся уже. Меня не интересует никакой противоправный контент, только из-за них у меня куча всего не работает, не имеющего к этому никакого отношения.
В России разрабатывается законопроект о блокировке противоправного контента в интернете
VAKT
20:31
Капитан суда НЕ украинец - это фейк. Украинец БЫЛ капитаном судна до 2016 года. На момент столкновения на судне было 22 члена команды - все они ИНДИЙЦЫ, а судно управлялось двумя МЕСТНЫМИ лоцманами. Н...
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в акваторию Красного моря
Red Red
20:14
>>>Разумеется в характерной для Linux помойке на 40+ тысяч строк "кода" делать было нечего, Ты забавный идиотик, мы же все видели твое мастерство владения кодом, ну давай посмеши всех еще раз , скажи...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Руслан
20:10
Кто то много знает, но не считает что он умён. А кто то ищет повод выпендрится, считая себя умным. Какая техническая тема? Очнись, тут основную мысль доносят что водохранилище пересыхает. Мог бы в тр...
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
Red Red
20:08
статейка нудная, вообще читать можно по диагонали, уговорил уменьшай количество букв, делай больше картинок, читатель из чукчи куевый, писатель тоже отвратительный , эх легкоступов легкоступов....это ...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Red Red
20:00
Вот я же говорил что чимба пиз Да бол, сразу отмечу паять ты тоже не умеешь, купи уже себе паяльник, перестань это утюгом делать.... бла бла бла , уже 3 месяца визгу, а по итогу, никому ненужная па...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
xonar1979
19:56
ну и кучу проводов в МОП
Госдума одобрила законопроект, призванный упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома
Михаил Личак
19:55
Было 3 волги, с удовольствием купил бы но 406 мотором!
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем