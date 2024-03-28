Портативные компьютеры ZOTAC предлагаются с пассивным охлаждением

Компания ZOTAC выпустила очередные мини-ПК серии ZBOX. На этот раз здесь предлагается блок нейронных вычислений для работы искусственного интеллекта с процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen. Доступны разнообразные модели, от самых компактных до вариантов с бесшумным охлаждением. Было выпущено три модели на самых современных процессорах. Модель ZBOX Edge MI672/MI652 предлагает на выбор процессоры Intel Core Ultra 7 155H и 5 125H Meteor Lake. Это низкопрофильная система с высокой мощностью и эффективностью за счёт ядер LPE для нетребовательных приложений.

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Процессоры Meteor Lake приносят двукратный прирост графической производительности благодаря Intel ARC. Этого должно хватить для не самых тяжёлых видеоигр. Также подобные процессоры позволяют работать с генеративным искусственным интеллектом за счёт набора программных инструментов Intel OpenVINO. Среди портов для подключения есть шесть USB 3.2, HDMI и Display Port, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Поддерживается двухканальная оперативная память DDR5-5600/5200 SODIMM в количестве до 64 ГБ для обеспечения многозадачной работы. Для хранения данных можно установить два SSD M.2 NVMe.

Серия компьютеров ZBOX C обладает пассивным охлаждением и тоже поддерживает ИИ. Модели ZBOX CI671/CI651 nano работают на процессорах Intel Core Ultra 7 155U или Core Ultra 5 125U с ядрами LPE и блоком NPU для ускорения обработки ИИ.

Пассивное охлаждение означает бесшумную работу и повышенный срок службы. Процессоры выделяют минимум тепла, позволяя не снижать обороты даже при высоких нагрузках.

Для подключения доступны пять разъёмов USB 3.2, HDMI и DisplayPort. Это даёт возможность одновременно подключать три экрана. Корпус можно разобрать без использования инструментов, что позволит менять память и хранилище даже новичкам.

MA762 является новинкой компьютеров ZOTAC. Это устройство на процессоре AMD 7840HS с поддержкой программного обеспечения AMD Ryzen AI. Это означает наличие инструментов и библиотек для работы приложений ИИ на встроенном NPU. В результате ресурсы центрального и графического процесса освобождаются для других дел. Графика Radeon 780M позволяет запускать многие игры на низких и средних настройках на разрешении 1080p.

В ряде стран продажи этих компьютеров стартуют уже сегодня, 28 марта.