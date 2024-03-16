Серия GPU-серверов от ZOTAC предлагает организациям возможность получить доступные и высокопроизводительные вычислительные решения.

Компания ZOTAC Technology Limited объявила о расширении своего ассортимента продукции с введением серии GPU-серверов. Новая линейка GPU-серверов от ZOTAC предоставляет доступные и высокопроизводительные вычислительные решения для широкого спектра требовательных приложений, связанных с искусственным интеллектом. Она будет подходить для организаций, которым необходимы ресурсоемкие вычисления, визуализация данных, обучение моделей, а также моделирование и симуляция.

Серия GPU-серверов представлены в различных форм-факторах и конфигурациях, чтобы удовлетворить потребности разных предприятий: от рабочих станций в корпусе Tower до серверов стандартного 4U-размера, а также серверов для монтажа в стойку. Они оснащены графическими процессорами от Intel и AMD, поддерживают до 10 графических процессоров и имеют модульную конструкцию, облегчающую доступ к внутреннему оборудованию. Корпоративные решения ZOTAC также имеют высокую производительность и долговечность даже при длительных интенсивных нагрузках, благодаря таким характеристикам, как резервные блоки питания и широкие возможности охлаждения. В серии GPU-серверов ZOTAC выделяется линейка Essential, которая оптимизирована для экономичности и гибкости. Она включает в себя рабочую станцию в корпусе BOLT Tower и сервер стандартного 4U-размера. Эти продукты идеально подходят для системных интеграторов и предприятий, которым требуются надежные и стабильные решения для ресурсоемких вычислений.