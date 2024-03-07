ZOTAC RTX 4090D PGF получилась не только длинной, но и широкой.

NVIDIA представила три новые видеокарты серии SUPER в этом году, а также одну модель, предназначенную специально для китайского рынка – RTX 4090D. Данная модель – это, по сути, модифицированная версия оригинальной RTX 4090 для соблюдения ограничений на экспорт в Китай. Недавно ZOTAC обновила модель PGF, которая в настоящее время считается флагманской.

Физически похожая на оригинальную карту, RTX 4090D PGF отличается спецификациями GPU. Вариант "D" может похвастаться 14 592 ядрами CUDA и ограниченным потреблением в 425W, что меньше, чем у оригинальной модели с 16 384 ядрами и 450W.

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Хотя PGF имеет ограничения по мощности в настройках по умолчанию, карта предлагает разгон до 530W, что потенциально превосходит RTX 4090.

Помимо BIOS, PGF выделяется скорее своей эстетикой, чем техническими характеристиками. Дизайн типа "кроссовок" может понравиться не всем любителям видеокарт, но это, несомненно, самая большая карта на рынке. Оснащенная тремя 11-сантиметровыми вентиляторами, она получила следующие размеры: 38,х15,4х7,4 см, что делает ее не только длинной, но и чрезвычайно толстой. Удивительно, но по длине она превосходит даже Gigabyte RTX 4090 AORUS Master.

В настоящее ZOTAC RTX 4090D PGF время является эксклюзивом для китайского рынка и вряд ли будет доступна в других странах.