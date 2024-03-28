Новые складные смартфоны Samsung будут заряжаться с одинаковой скоростью

Согласно последней информации, складные аппараты следующего поколения Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 не станут лучше в плане зарядки. Мощность останется такой же, какой была в предыдущих версиях смартфонов.

В последние годы аппараты Galaxy Z Fold получали мощность зарядки 25 Вт, тогда как в классических моделях Galaxy S Plus и Ultra она составляет 45 Вт. Galaxy Z Flip довольствовалась значением 15 Вт, но в итоге Galaxy Z Flip 4 тоже получил 25 Вт.

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Теперь сообщается, что в этом году на рост мощности зарядки рассчитывать не приходится. Samsung в своих смартфонах не торопится конкурировать с китайскими производителями, для смартфонов которых давно стала привычной мощность зарядки 100 Вт и больше. Предположительно, аккумулятор Galaxy Z Flip 6 вырастет до 4000 мАч, поэтому при сохранении прежней мощности на полную зарядку будет уходить больше времени.