Все три футляра для покеболов экологически безопасны и изготовлены из переработанных материалов.

Samsung представляет новые чехлы на тему покемонов для своих Galaxy Buds. Этот бренд уже выпустил такие чехлы в Европе в ноябре прошлого года, и теперь фанаты покемонов в Японии с нетерпением ждут их появления. Покемоны - это японская медиа-франшиза, включающая мультсериалы, фильмы, видеоигры и другие продукты. В настоящее время были анонсированы три новых чехла для Galaxy Buds на тему покемонов: Super Ball, Hyper Ball и Master Ball. Все три этих чехла называются покеболами, которые используются для ловли покемонов. Супербол имеет синий и красный цвета, а гипербол - черный и желтый с буквой "H". Мастербол - это очень редкий и культовый покебол с ярким фиолетовым цветом.

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Все три чехла для покеболов экологически безопасные и изготовлены из переработанных материалов. Они совместимы со многими моделями беспроводных наушников Samsung, включая Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live и Galaxy Buds FE. Они подойдут всем поклонникам покемонов, даже тем кто уже владеет одной из этих моделей наушников. Их можно приобрести на официальном сайте Samsung Japan, в интернет-магазине Slash B Slash, а также в офлайн-магазине в Харадзюку. Стоимость чехлов на тему покемонов для Galaxy Buds составляет 4879 иен (около 3 000 рублей).