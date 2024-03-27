С 3 апреля 2024 года сервис Samsung Pay в России прекратит поддержку платежей по картам «Мир» из-за новых санкций США и прекращения сотрудничества с НСПК





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С 3 апреля 2024 года пользователи Samsung Pay в России столкнутся с ограничениями в использовании сервиса: поддержка платежей по картам национальной платежной системы «Мир» будет прекращена. Это означает, что добавление новых карт «Мир» в приложение, а также их использование для оплаты покупок с помощью смартфона станут невозможными. Карты, добавленные до указанной даты, будут автоматически удалены из приложения.

Данное решение связано с прекращением сотрудничества между Samsung и оператором российской платежной системы (НСПК), вызванным введением новых санкций со стороны США. Отметим, что в Белоруссии сервис Samsung Pay продолжит функционировать в привычном режиме.

Ранее аналогичные ограничения затронули и другие платежные системы в России: Huawei Pay прекратил работу в феврале 2024 года, а Google Pay и Apple Pay вышли из российского рынка еще в 2022 году.

НСПК ищет альтернативные способы оплаты для россиян. В прошлом году был запущен пилотный проект, предлагающий использование QR-кодов для платежей через приложения банков-эмитентов карт. Для устройств на базе Android доступно приложение Mir Pay, которое, несмотря на исчезновение из Google Play, все еще можно скачать в RuStore и AppGallery. Владельцам устройств Apple, к сожалению, альтернативные варианты оплаты пока не доступны, так как приложения «СБПэй» и «Привет!» от НСПК были убраны из App Store.