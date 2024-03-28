Последняя смена владельца не пошла сервису Twitter на пользу

Полтора года прошло с тех пор, как Илон Маск за несколько десятков миллиардов долларов приобрёл социальную сеть Twitter. После этого он уволил ряд сотрудников, внёс множество изменений, в том числе сменив название сервиса на маловразумительный X. Согласно последнему отчёту, результатом всего этого в США стала потеря около 25% пользователей.

Статистику собрала аналитическая компания Sensor Tower. Согласно этой статистике, с момента появления Маска во главе Twitter не было ни одного месяца, когда социальная сеть не теряла ежедневно активных пользователей. В феврале их количество составляло 27 млн, что означает спад на 27% по сравнению с ноябрём 2022 года. За год количество пользователей уменьшилось на 18%.

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Если смотреть по всему миру, падение числа пользователей Twitter составило 15% и сейчас их 174 млн. Был всего один месяц, когда число пользователей выросло, в остальном же оно в лучшем случае оставалось на прежнем уровне, а чаще всего уменьшалось.

Это самый крупный спад среди всех социальных сетей. Впрочем, у конкурентов число пользователей с ноября 2022 года также сократилось. Пользователей TikTok в США стал меньше на 9,5%, Snapchat потерял 1,7%. Однако по всему миру у всех этих сервисов пользователей стало больше.

В самом Twitter статистику Sensor Tower опровергают. Там говорят, что число ежедневно активных пользователей сейчас составляет 250 млн человек, а ежемесячно активных 550 млн. По сравнению с прошлым годом среднесуточная продолжительность пребывания на платформе и длительность пребывания у ежедневно активных пользователей якобы увеличились.

В январе фонд Fidelity, который был одним из спонсоров покупки Twitter Маском, оценил сервис на 71,5%, чем $44 млрд, за которые он был куплен. Сейчас цена Twitter может составлять около $12,5 млрд.