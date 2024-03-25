Такое достижение оказалось доступным благодаря Илону Маску.

Пару недель назад Ноланд Арбо, отметив переломный момент, вписал свое имя в историю как первый носитель импланта Neuralink, совершив удивительный подвиг – написав сообщение на сайте Х "исключительно силой мысли".

В шутливой форме мистер Арбо также заметил:

реклама "Твиттер наложил на меня руки, приняв за бота, но @X и @elonmusk пришли мне на помощь, распознав во мне человека".

Илон Маск же, в ответ на твит г-на Арбо, ответил следующее:

"Инаугурационный пост, созданный исключительно благодаря когнитивным способностям Neuralink!".

Немногим ранее компания Neuralink провела прямую трансляцию, показав, как Ноланд Арбо играет в онлайн-шахматы с помощью одних лишь мысленных команд. Во время демонстрации Арбо ловко управлял курсором на компьютере без помощи физических инструментов, пояснив, что он визуализирует движение курсора у себя в голове, после чего устройство Neuralink эффективно переводит мысль в действие.

Компания Neuralink, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, занимается разработкой имплантата, позволяющего пациентам взаимодействовать с компьютером с помощью мыслей. Маск рассказал, что компания в первую очередь ориентируется на людей с тяжелыми физическими ограничениями.