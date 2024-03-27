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Qualcomm анонсирует аудиочип S5 Gen 3 с ускорением ИИ
Qualcomm представляет и более бюджетный аудиочип S3 Gen 3

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Компания Qualcomm анонсировала очередные аудиочипов среднего и верхнего уровней — S3 Gen 3 и S5 Gen 3. Чипы прошлого поколения выпустили в 2022 году. Большая вычислительная мощь помогает этим чипам работать среди прочего с ИИ. Это означает улучшение качества звука для устройств в рамках Qualcomm Voice & Music Extension Program.

S5 Gen 3 обладает центральным процессором 200 МГц против 80 МГц прежде. Ещё здесь есть DSP 350 МГц вместо двух 240 МГц. Объём памяти вырос в полтора раза.

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Раньше связанные с ИИ вычисления выполнял DSP. Цифровой сигнальный процессор стал быстрее, но теперь есть и ускоритель ИИ, прирост производительности от него 50-кратный. Его можно применять при активном шумоподавлении и обработке голоса. Есть аппаратная поддержка компенсации потери слуха, режима прозрачности и управления шумом.

В самом верхнем сегменте Qualcomm предлагает чипы S7 и S7 Pro. ИИ здесь ускоряется ещё вдвое быстрее.

На противоположном конце цен S3 Gen 3 тоже ускорился, но обновлений здесь меньше. Здесь продолжает использоваться 2-ядерный CPU 80 Гц, DSP получил два ядра 240 Гц. Имеется движок Qualcomm AI, но нет быстрого ускорителя. Умеренная цена не мешает поддержке Google Fast Pair, Qualcomm TrueWireless Mirroring, Auracast.

Новые чипы являются очень энергоэкономичными и способными на потоковую трансляцию аудио с применением A2DP. Расход энергии не превышает 4 мА. Snapdragon Sound отвечает за потоковую трансляцию звука без потерь на разрешении 24 бит с частотой 48 кГц.

Что касается программы Qualcomm Voice & Music Extension, благодаря ей создатели гарнитур могут применять технологии Qualcomm. Это пространственный звук и эхоподавление, отслеживание медицинских показателей вроде сердечных сокращений.

Компания Vivo собирается скоро представить устройство с Qualcomm S3 Gen 3 в составе.


#qualcomm
Источник: gsmarena.com
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