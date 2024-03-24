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Компания Qualcomm Technologies, Inc. сообщила о выпуске новой мобильной платформы Snapdragon 7+ Gen 3, которая обеспечивает возможности генеративного искусственного интеллекта на устройствах серии Snapdragon 7. Платформа поддерживает различные модели искусственного интеллекта, включая большие языковые модели (LLM) Baichuan-7B, Llama 2 и Gemini Nano.



Snapdragon 7+ Gen 3 предлагает улучшенные возможности для развлечений и новые функции Snapdragon Elite Gaming, такие как Game Post Processing Accelerator и Adreno Frame Motion Engine 2, которые повышают качество игрового контента. Она также имеет ведущий в отрасли 18-битный когнитивный процессор, который обеспечивает высококачественные возможности для фотосъемки.

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Старший вице-президент и генеральный менеджер по мобильным телефонам Qualcomm Technologies, Inc. Крис Патрик заявил, что новая платформа создана для того, чтобы предоставить потребителям более богатые возможности развлечений, интегрируя технологии следующего поколения. Он отметил, что Snapdragon 7+ Gen 3 обеспечивает невероятную производительность и энергоэффективность, а также является первой платформой в серии Snapdragon 7, поддерживающей Wi-Fi 7.

Президент OnePlus China Луис Ли выразил радость тем, что OnePlus будет одним из первых брендов, использующих новую мобильную платформу Snapdragon 7+ Gen 3. Он отметил, что благодаря этой мощной платформе они смогут предложить пользователям устройства с выдающимися интеллектуальными возможностями.

Мобильная платформа Snapdragon 7+ Gen 3 будет использоваться в устройствах от ведущих OEM-производителей, таких как OnePlus, Realme и SHARP. Первое устройство, основанное на этой платформе, планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Для получения дополнительной информации о платформе можно обратиться к обзору продуктов компании Qualcomm или посетить их веб-сайт.