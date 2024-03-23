Об этом на Конференции разработчиков игр (Game Developers Conference - GDC) сообщил инженер компании Qualcomm - Иссам Халил.

Компания Qualcomm заявила о том, что большинство игр, выпущенных для операционных систем Windows, причем неважно какую систему требует приложение, 32-битную или все таки 64-битную, все они смогут работать "из коробки" на будущих ноутбуках с установленными в них процессорами Arm Snapdragon.

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Данной информацией поделился инернет-ресурс Engadget.

На Конференции разработчиков игр (Game Developers Conference - GDC) инженер Qualcomm - Иссам Халил объяснил, что новые системы будут использовать эмуляцию для запуска многих х86-игр почти на полной скорости без необходимости изменений в коде.

По его словам, узким местом (в плане производительности) в играх зачастую выступает графический процессор, а эмуляция не влияет на его работу. Это значит, что большинство из них может запускаться без значительных потерь в производительности. Компания Qualcomm испытала свою технологию в популярных проектах Steam и уверяет в том, что она справится с большинством других игр.

Тем не менее без трудностей не обошлось. Речь идет о тех случаях, когда в игре используется защита от читов на уровне ядра. В таком случае игра может попросту не запуститься, если эмуляция используется, разумеется. В данный момент разработчикам приходится заниматься полноценным портированием проектов на архитектуру ARM64 либо же созданием гибридных приложений ARM64EC, где библиотеки Windows работают нативно, а остальное эмулируется.