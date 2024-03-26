Предварительные версии Android 15 продолжают знакомить с её возможностями

В ближайшие месяцы компания Google представит операционную систему Android 15.Среди прочих изменений в ней станет невозможной установка ряда приложений по причине повышения минимальных требований к ним.

На протяжении достаточно длительного времени приложения должны были поддерживать версию Android 6.0 (Marshmallow). Скоро это требование будет увеличено. В коде предварительной версии Android 15 Developer Preview 2 содержатся сведения о том, что минимальные требования поднимут до Android 7.1. Это означает версию SDK 24, тогда как у Android 15 версия SDK 35.

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Блокировка уже могла вступить в силу. Старые приложения с поддержкой Android 6.0 устанавливаются на Android 14, но уже не устанавливаются на предварительные версии Android 15. Проверка выполнялась при попытке установить приложение через ADB. При попытке установить приложение через магазин оно блокируется защитой Google Play Protect.

На большинство пользовательских приложений это изменение не повлияет. Большая их часть ориентирована на более современные по сравнению с Android 6.0 версии, обычно на близкие к последним. Для остальных от разработчиков приложений потребуется внести изменения для соответствия требованиям более современных версий Android.