Со спутниковой связью вышло полезнее всего.

Google продолжает развивать свою мобильную операционную систему, представив Android 15 Developer Preview 2. В этом обновлении разработчики сосредоточились на улучшении опыта взаимодействия с новыми технологиями, расширении возможностей по персонализации устройств и усовершенствовании функций спутниковой связи.

реклама

Досконально проработанная функция спутниковой связи теперь интегрируется в системные функции Android: SMS, MMS и RCS отныне могут передавать сообщения через спутник, что расширяет возможности связи за пределами обычных сетей. Добавление API для внешних экранов «раскладушек» позволяет программам адаптировать дисплей под уникальные особенности форм-фактора таких аппаратов.

Встроенный набор функций для архивации приложений даёт пользователям инструменты для освобождения до 60% дискового пространства, при этом все персональные данные сохраняются. Google утверждает, что это позволит оптимизировать использование внутренней памяти без потери важной информации.

Шаг в сторону аудиофилов представлен в виде раздела «Передача аудио» в настройках, который задействует функцию Auracast, способную транслировать аудиоконтент одновременно на несколько Bluetooth-устройств. На данный момент данная функция находится в стадии реализации.

Google также обратила внимание на удобство переключения между внешним и основным экранами на складных смартфонах, предоставив гибкий механизм для работы с приложениями. Пользователям станет доступен жест, который запускает на внешнем дисплее приложение, активированное на основном экране.

Улучшена функциональность USB-режимов: в частности, когда устройство подключается как веб-камера, появляется возможность работы в высококачественном режиме. Также изменения коснулись безопасности: теперь система запрашивает верификацию пользователя при смене USB-режимов, что предотвращает несанкционированный доступ.

Для разработчиков анонсирован ряд новшеств, включая обновления API и инструментария для создания и тестирования приложений. Установочные образы Android 15 DP2 доступны на официальном портале Android Developers и могут быть установлены на последние модели смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6/6 Pro.