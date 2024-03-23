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Android 15 упрощает работу с физическими клавиатурами
Следующая версия Android сделает мобильные устройства лучше подходящими в качестве замены ПК

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Операционная система Android умеет работать не только на смартфонах и планшетах, но для их сенсорных экранов она оптимизирована лучшим образом. Впрочем, в последние годы Google старается сделать Android более подходящей и для устройств других форматов. К ним относятся смарт-часы, телевизоры, автомобили. Чтобы Android лучше выглядела в качестве системы для настольных компьютеров, в ней предлагается поддержка физической клавиатуры.

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В нынешней версии Android 14 такая поддержка была расширена. В частности, есть возможность переназначения клавиш-модификаторов, жесты сенсорной панели, подсветка клавиатуры, расширенная поддержка сочетания клавиш. В следующей версии Android 15 будут новые настройки для упрощения работы с физической клавиатурой. В выпущенной на этой неделе Android 15 Developer Preview 2 при подключении клавиатуры и открытии настроек можно увидеть новый раздел «Специальные возможности» с тремя по умолчанию выключенными функциями. 

Они носят названия Sticky keys, Slow keys и Bounce keys. Описание этих функций пока мало что говорит, хотя названия могут говорить сами за себя. Это специальные возможности, которые есть в операционных системах вроде Windows. Они нужны людям с проблемами с движением, но включить их может любой желающий.

Функция «залипания» клавиш нужна для упрощения ввода при последовательном нажатии клавиш. Если нажать на клавишу CTRL или ALT, когда эта функция активна, эти клавиши будут оставаться нажатыми. Медленные клавиши меняют продолжительность удержания, прежде чем нажатие будет зарегистрировано. На Android максимальная продолжительность может составить 5 секунд. Последняя функция даёт возможность игнорировать слишком частые повторные нажатия одной клавиши.

Кроме того, в системных настройках показывается предварительный просмотр выбранной для физической клавиатуры раскладки. Если пользователь привык набирать текст в одной раскладке, но физическая клавиатура у него с другой раскладкой, предварительный просмотр позволит быстрее понять, где можно найти нужную клавишу.

Не исключено, что Google выпустит клавиатуру для своего планшета Pixel Tablet, а на Pixel 8 представит режим рабочего стола.

#google #android
Источник: androidauthority.com
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