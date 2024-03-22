При смене режима USB нужно будет вводить биометрические данные

Состоялся релиз предварительной версии системы Android 15 Developer Preview 2 (DP2). Здесь есть много новшеств, в том числе касательно защиты при подключении к другому устройству посредством USB.

От пользователей мобильных устройств потребуется выполнить биометрическую аутентификацию при помощи сканера отпечатков пальцев или кода разблокировки устройства, когда происходит смена режима USB на смартфоне. Среди этих режимов передача файлов, Android Auto, USB-модема, MIDI, PTP или режим веб-камеры при подключении к компьютеру или другим устройствам.

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В результате посторонние не смогут получить доступ к содержимому вашего мобильного устройства при его подключении к компьютеру, если к ним руки попадёт разблокированный смартфон. Например, можно будет смело отдавать устройство в ремонт и не опасаться за конфиденциальность своих файлов.

Правда, лазейка остаётся, если включён режим разработчика. Доступ к данным можно получить, если активировать режим отладки по USB.

И всё же, Google даёт дополнительную защиту, нацеленную на обеспечение сохранности хранящихся на смартфонах данных. Остаётся ждать, когда опция появится в финальном варианте Android 15.