Intel Lunar Lake обнаружили в базе данных SiSoftware Sandra

Новые 8-ядерные процессоры Intel Lunar Lake обнаружились в составе ноутбуков Samsung Galaxy Book5 Pro со встроенной графикой Arc Battlemage Xe2. Рассказал об этом инсайдер под ником Momomo_US, сославшись на базу данных приложения SiSoftware Sandra.

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Ноутбук фигурирует с модельным номером NT940XGK. Он придёт на смену ноутбукам нынешнего поколения Samsung Galaxy Book4 на процессорах Intel Meteor Lake Core Ultra.

Процессор описывается как Genuine Intel(R) 0000 1.60GHz. У него должно быть четыре ядра Lion Cove P и четыре Skymont E. SMT в новых процессорах не будет, поэтому число потоков команд равно числу ядер. Номинальная тактовая частота составляет 1,6 ГГц, в режиме Boost 2,8 ГГц. Объём кэш-памяти L3 равен 12 МБ с множителем 2x, то есть 24 МБ L3 и 10 МБ L2.

Процессоры получили графику Battlemage Xe2-LPG с четырьмя ядрами Xe. Частота составляет 1,85 ГГц, кэш-памяти L2 8 МБ.

Ожидается прирост производительности процессора по сравнению с нынешними Meteor Lake при уменьшении энергопотребления. При этом встроенная графика станет почти вдвое быстрее. Lunar Lake ожидаются в ограниченном количестве в этом году, а более массовое распространение начнётся в 2025 году.