Цены начинаются от 5199 юаней.

Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN65 на базе процессоров Intel Core Ultra были замечены на торговой площадке JD.com в Китае, сообщает VideoCardz. Доступно две конфигурации: с 14-ядерным (4P+8E+2LPE) процессором Core Ultra 5 125H и 16-ядерным (6P+8E+2LPE) Core Ultra 7 155H, обе с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем объёмом 512 ГБ.

Источник изображения: ASUS

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Первая конфигурация стоит 5199 юаней (около 722 долларов США), вторая 6199 юаней (около 861 доллара США). Для примера, мини-ПК ASUS с 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H семейства Raptor Lake стоит на 23% дешевле варианта на базе Core Ultra 5 125H, а с 14-ядерным Core i7-13700H на 5% дешевле варианта на базе Core Ultra 7 155H.

Различные варианты мини-ПК. Источник изображения: ASUS

Очевидно, новые системы дороже, чем те, что основаны на процессорах Intel Raptor Lake, однако переход к Meteor Lake является серьёзным обновлением. В частности, новые процессоры получили встроенные блоки NPU для ускорения различных задач с искусственным интеллектом, а также новую интегрированную графику на базе архитектуры Xe-LPG.

Компьютеры ASUS ExpertCenter PN65 выделяются среди других подобных предложений универсальными возможностями подключения. ПК поддерживают до семи портов USB, также покупатели могут выбрать один из трёх вариантов мини-ПК с портами VGA, COM или дополнительным 2,5-гигабитным сетевым портом.