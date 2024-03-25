Это своеобразный рекорд компании, ведь фронтальной камеры с таким высоким разрешением не было ни в одном смартфоне Samsung.

Предстоящий смартфон компании Samsung - Galaxy M55, по всей видимости, получит революционную 50-мегапиксельную фронтальную камеру, что является самым высоким разрешением, которым когда-либо обладали смартфоны Samsung, независимо от линеек. Помимо нее, устройство может похвастаться тройной основной камерой, состоящей из трех модулей: 50-мегапиксельного основного (с OIS), 8-мегапиксельного сверхширокоугольного и 2-мегапиксельного объектива для макросъемки.

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Смартфон будет поддерживать и такую важную функцию, как ночная съемка. Устройство будет обладать большим AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7-дюймов и разрешением Full HD+. Также заявлена поддержка высокой частоты обновления экрана в 120 Гц, что уже постепенно становиться считаться нормой. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться непосредственно под дисплеем.

Galaxy M55 будет построен на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, который является довольно производительным решением. Кроме того, смартфон будет оснащен либо 8, либо 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих функций, можно выделить Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а также NFC. Устройство можно будет приобрести в одном из двух предлагаемых цветов: зеленом или синем.