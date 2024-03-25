Nubia улучшит свой смартфон при помощи ИИ

В конце прошлого года представленный в Китае смартфон Nubia Z60 Ultra стал одним из первых на флагманском процессоре нового поколения Snapdragon 8 Gen 3. Теперь 28 марта должны начаться продажи обновлённой модели Z60 Ultra с акцентом на фотографические возможности.

Не исключено, что эти возможности будут основаны на искусственном интеллекте, как это модно в последнее время. С другой стороны, подобные специальные выпуски смартфонов обычно связаны с обновлением дизайна.

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Внутренние характеристики должны остаться неизменными. ИИ может пойти в состав приложения камеры, где ожидаются дополнительные режимы съёмки.

Nubia Z60 Ultra обладает основной камерой 50 Мп с сенсором Sony IMX800 с фокусным расстоянием 18 мм. Есть сверхширокоугольная камера 50 Мп OmniVision OV50E (35 мм) и телеобъектив-перископ 64 Мп OV64B с 3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 85 мм.

Ёмкость батареи этого устройства равна 6000 мАч, мощность зарядка 80 Вт. Используется оперативная память LPDDR5x объёмом от 8 ГБ до 24 ГБ, а хранилище UFS 4.0 от 256 ГБ до 1 ТБ. Экран основан на технологии OLED и обладает разрешением 2480 x 1116. Его яркость достигает 1500 нит.

Стоимость нового устройства названа пока не была.