Смартфон поддерживает звуковые эффекты DTS:X Ultra, чтобы еще больше улучшить качество звука для пользователей

На выставке MWC 2024 компания Nubia представила свой новый смартфон Nubia Music. Это уникальное устройство отличается своим оригинальным дизайном, который напоминает старые проигрыватели пластинок. Новый телефон имеет яркую заднюю панель и два разъема для наушников 3,5 мм сверху, что обеспечивает удобное совместное прослушивание музыки.

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Главной особенностью Nubia Music является впечатляющая акустическая система, которая, согласно заявлению компании Nubia, обеспечивает уровень громкости на 600% выше, чем у других мобильных телефонов. Созданное для совместного прослушивания, устройство оснащено алгоритмом максимальной громкости, который управляется искусственным интеллектом, обеспечивая оптимальную обработку высоких и низких частот. Это внимание к качеству звука и возможности совместного использования выделяют Nubia Music среди конкурентов на рынке смартфонов.

Насчет технических характеристик, Nubia Music оснащен процессором Unisoc и предлагает 8 ГБ памяти в сочетании с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Устройство также оснащено 6,6-дюймовым ЖК-экраном HD+ с частотой 90 Гц. Кроме того, телефон оснащен двойной задней камерой на 50 МП, позволяющей пользователям снимать высококачественные изображения и видео.

Одной из ключевых особенностей Nubia Music является его продолжительная автономная работа: надежная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное использование без необходимости частой подзарядки. Кроме того, устройство поддерживает звуковые эффекты DTS:X Ultra, что еще больше улучшает качество звука для пользователей.