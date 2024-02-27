Новый планшет Nubia Pad 3D II предлагает батарею 10000 мАч

На выставке в Барселоне бренд Nubia представил свой очередной планшет Pad 3D II, который предлагает поддержку сети 5G и алгоритмов искусственного интеллекта. Последнее позволяет ему выдавать трёхмерное изображение без специально очков. Новый планшет был улучшен по ряду направлений по сравнению с моделью первого поколения. Например, трёхмерное разрешение выросло на 80%, а яркость 3D увеличена в два раза.

Производитель говорит об использовании сложной обработки ИИ и улучшенного экрана 3D, а также уникальных жидкокристаллических линз для создания изображений. Отслеживается движение глаз пользователя, а угол обзора в 86° делает просмотр изображения плавным и осуществимым без специальных очков.

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Технология Neovision 3D Anytime в реальном времени превращает 2D в 3D. Это позволяет смотреть фотографии, видео, игры, потоковые трансляции в трёхмерном виде. Планшет поддерживает 3D-съёмку и создание другого похожего контента. Можно работать сразу на нескольких экранах с применением AI 3D, транслируя изображения со смартфона на планшет и совместно используя устройства с применением Miracast.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 2, память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Размер экрана составляет 12,1 дюйма, разрешение 2560 x 1600, частота 144 Гц. Есть четыре динамика и 3D-звук DTS:X, шумоподавление благодаря двум микрофоном. Ёмкость батареи составляет 10000 мАч при поддержке зарядки 66 Вт.

Стоимость и сроки начала продаж названы пока не были.