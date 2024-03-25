Apple позволит более гибко менять внешний вид домашнего экрана iPhone

Обновление iOS 18 может стать одним из наиболее значимых за последние годы. В первую очередь это относится к внедрению поддержки искусственного интеллекта. Apple занималась этим самостоятельно и привлекала сторонних разработчиков. К их числу относятся Google, OpenAI и китайская компания Baidu, которые должны предложить свой генеративный ИИ для iPhone и iOS 18. Также речь идёт об изменении внешнего вида системы благодаря возможности настраивать домашний экран.

Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg в очередном информационном бюллетене. Подобная информация за последние месяцы появляется уже не в первый раз. Анонс iOS 18 ожидается на конференции разработчиков Apple WWDC в июне. Там же должны быть представлены версии систем watchOS 11, tvOS 18, macOS 15.

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Что касается iOS 18, здесь ожидается появление некоторых утилит с поддержкой генеративного ИИ. Также ИИ войдёт в состав приложений «Сообщения», Apple Music, Keynote, Pages. Будет обновлён и виртуальный помощник Siri, чтобы не отстать в конкуренции с Google Assistant и Amazon Alexa.

Возможно, иконки приложений в домашнем экране начнут меняться под цвет обоев. Такая возможность есть на аппаратах Google Pixel.

Не исключено, что ряд новых опций будут доступны только на аппаратах iPhone 16, где в процессорах будет новый нейронный движок. Большинство же функциональных возможностей iOS 18 войдут в состав и более старых моделей.