Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone, которое содержит исправления ошибок и улучшения производительности

Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone, которое содержит исправления ошибок и улучшения производительности. В отличие от предыдущих обновлений, это обновление не расширяет функциональность iPhone и не добавляет новых возможностей для пользователей. Однако оно включает в себя важные исправления и улучшения работоспособности.

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Пользователям стоит обратить внимание на обновления безопасности, которые вносит iOS 17.4.1. Apple рекомендует пользователям обновиться на последнюю версию поскольку она содержит исправления безопасности, а также улучшения производительности платформы. Кроме того, Apple выпустила обновление iPadOS 17.4.1, которое исправляет проблему со сканированием QR-кодов на iPad.

Для того чтобы обновиться на iOS 17.4.1 или iPadOS 17.4.1, пользователи должны зайти в настройки своих устройств, выбрать раздел "Общие" и выбрать пункт "Обновление ПО". Затем нужно следовать инструкциям на экране для установки обновления. Пока не было обнаружено никаких серьезных проблем с iOS 17.4.1, поэтому можно считать, что это стабильная версия для iPhone.

Apple также выпустила обновление visionOS 1.1.1 для гарнитуры Vision Pro, которое улучшает стабильность работы и безопасность. Пока рано делать выводы о серьезных изменениях, которые вносит обновление, но Apple будет следить за обновлениями и информировать пользователей о новых возможностях и исправлениях в платформе.