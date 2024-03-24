Согласно прогнозам, Apple может оснастить iPhone 16 большим количеством оперативной памяти. Это связано с использованием в устройстве искусственного интеллекта, для которого больший объем памяти просто необходим. Однако, как утверждается, Apple рассматривает вариант использования кубиков NAND.

Искусственный интеллект стал настолько популярен в последнее время, что многие производители начали рекламировать свои устройства как оборудование, поддерживающее ИИ. Поэтому неудивительно, что искусственный интеллект нацелен и на iPhone. Ожидается, что обновление iOS 18 станет прорывом в этом отношении. Однако для того, чтобы искусственный интеллект работал на устройстве, помимо программного обеспечения, Apple должна предоставить и соответствующее оборудование.

Как сообщает Revegnus, один из самых известных источников, корейский источник намекает на возможное увеличение объема оперативной памяти в iPhone 16. Предполагается, что Apple оснастит iPhone 16 как минимум 8 ГБ оперативной памяти, поскольку именно такой объем, как ожидается, будет необходим для поддержки искусственного интеллекта в устройстве. Напомним, что iPhone 15 имеет 6 ГБ.

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Больше NAND вместо оперативной памяти?

В то же время, по слухам, Apple изучает возможность использования модулей NAND вместо оперативной памяти для ИИ. Если компания из Купертино в итоге остановится на последнем варианте, то, возможно, вместо оперативной памяти будет увеличен объем встроенного хранилища для пользовательских данных. В результате базовая версия iPhone 16 сможет предложить в два раза больше встроенной памяти, чем его предшественник. Таким образом, базовый, самый дешевый вариант будет иметь не 128, а 256 ГБ.

Однако на данный момент неизвестно, как продвигаются работы Apple по использованию NAND и успеет ли компания закончить их к запуску iPhone 16. Тем не менее, благодаря внедрению искусственного интеллекта, память в смартфонах теперь должна только увеличиваться. Конкуренты Android уже предлагают смартфоны с 24 ГБ оперативной памяти. А вот смартфоны Apple, скорее, всегда отличались меньшим объемом оперативной памяти. Поэтому в случае с iPhone революция ИИ может означать, что базовые модели iPhone 16 получат 8 ГБ, а версии Pro - 10 ГБ. Конечно, на этот счет пока нет никаких подтверждений.