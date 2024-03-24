Будущие модели MacBook могут получить более интуитивный сенсорный интерфейс.

Недавно Бюро по патентам и товарным знакам США одобрило патент на дизайн сенсорного экрана, который может быть использован в будущих моделях MacBook.

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Эта интересная новость говорит о том, что будущие модели MacBook могут быть оснащены функциями сенсорного управления, что откроет новые возможности для взаимодействия с пользователем.

В прошлом компания Apple заявляла, что встраивать сенсорные функции в свои ноутбуки, такие как MacBook Pro и MacBook Air, нецелесообразно. В отличие от многих ноутбуков на базе Windows, устройства Apple не оснащались сенсорными экранами или стилусами. Однако, учитывая недавнее одобрение патента на дизайн, похоже, что Apple может пересмотреть свой подход и рассмотреть возможность добавления сенсорных функций в MacBook и даже модели iMac.

Важно отметить, что тот факт, что Apple получила патент на дизайн, не гарантирует, что он будет реализован в их продуктах. Это может быть просто мера, принятая для защиты своих дизайнерских идей. Тем не менее, поскольку Microsoft продолжает фокусироваться на улучшении сенсорного управления в ноутбуках, это может повлиять на решение Apple о внедрении сенсорных экранов в свои модели Mac в будущем.

Тем временем Apple предпринимает шаги по преодолению разрыва между платформами iOS и Mac, позволяя разработчикам переносить больше приложений для iOS на модели Mac с процессорами Apple Silicon. Такая интеграция может проложить путь к потенциальному внедрению сенсорного экрана в будущие продукты Mac.

Хотя будущее технологии сенсорных экранов в устройствах Apple остаётся неопределённым, одобрение этого патента свидетельствует о потенциальном изменении стратегии развития компании, которая может более точно соответствовать тенденциям рынка и предпочтениям пользователей. Следите за новостями о том, как Apple планирует использовать этот патент для улучшения своих продуктов Mac.