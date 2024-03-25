Edge 50 Pro 3 апреля будет представлен в Индии





Компания Motorola 3 апреля в Индии собирается анонсировать смартфон Edge 50 Pro на недавно представленном мобильном процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Также ведётся работа над аппаратом этой же серии под названием Edge 50 Fusion.

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Ранее уже появлялись некоторые его характеристики, а теперь о них стало известно больше благодаря тестированию в бенчмарке Geekbench.

Здесь аппарат указан как Motorola Edge 50 fusion. Запись была сделана 22 марта. Сообщается об использовании восьмиядерного процессора с номинальной частотой 1,8 ГГц у четырёх вычислительных ядер. Пиковая тактовая частота составляет 2,21 ГГц. Это может быть представленный в сентябре 2022 года чип Snapdragon 6 Gen 1. Ранее он входил в состав таких аппаратов, как Realme 12 Pro 5G, iQOO Z8x и Honor X9B.

Новый смартфон Motorola получил 8 ГБ оперативной памяти и Android 14. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования у него составляют 913 и 2629 баллов.

Ранее сообщалось, что объём хранилища здесь будет 256 ГБ, ёмкость батареи 5000 мАч, мощность зарядки 68 Вт. Ожидается основная камера с разрешением 50 Мп и передняя камера 32 Мп. Стоимость этого устройства должна быть примерно $300. Дополнительная информация должна поступить в ближайшие дни.