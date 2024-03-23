Motorola планирует выпустить преемника Razr 40 Ultra в ближайшие месяцы.

Motorola Razr 50 Ultra может появиться в этом году в качестве преемника Razr 40 Ultra — складного телефона компании, который был представлен в 2023 году с чипсетом Snapdragon 8 + Gen 1, двойной камерой заднего вида и аккумулятором ёмкостью 3800 мАч. Хотя информации о предполагаемом складном телефоне Motorola очень мало, сообщается, что он указан на веб-сайте сертификации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Компания 91Mobiles обнаружила на веб-сайте EEC список смартфонов Motorola с номером модели XT2453-1, который аналогичен номеру модели прошлогоднего Motorola Edge 40 Ultra. В недавнем отчете указывается устройство под кодовым названием "Motorola Glory", которое имеет почти идентичный номер модели XT-2453-3. Телефон поступит в США под брендом Razr + или как Motorola Razr + 2024.

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По просочившемуся рендерингу можно предположить, что он поступит в виде складной модели-раскладушки. Предполагается, что гаджет поступит в продажу через несколько месяцев.





В прошлом году Motorola выпустила Razr 40 Ultra наряду со стандартной моделью Razr 40 на мировых рынках, включая Индию. Этот смартфон работает на чипе Snapdragon 8 + Gen 1 и оснащён 6,9-дюймовым внутренним дисплеем full HD + pOLED с частотой обновления 165 Гц, а также 3,6-дюймовым экраном pOLED с частотой обновления 144 Гц.

Razr 40 Ultra также оснащён 12-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 32-мегапиксельной селфи-камерой. Телефон снабжен встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ и аккумулятором ёмкостью 3800 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт и 8 Вт.