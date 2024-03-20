Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Motorola Edge 50 Pro станет одним из первых телефонов с процессором Snapdragon 8s Gen 3
Motorola будет продавать Edge 50 Pro в трех цветовых вариантах, включая фиолетовую отделку из натуральной кожи.

реклама

На этой неделе компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8s Gen 3, который, по сути, является более дешевой и менее мощной версией Snapdragon 8 Gen 3. Производитель чипов заявил, что он разработан для обеспечения почти такого же уровня производительности, как у их топового мобильного процессора, но в более бюджетных устройствах. Но этим словам не стоит верить, потому что уровень производительности будет отличаться как минимум на 30% из-за урезанных функций нового процессора (весьма вероятно, что нам представили отбракованную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3).

реклама

Одним из самых первых устройств, в которых будет использоваться новый чип, как вы уже поняли, является Motorola Edge 50 Pro.

Motorola еще не представила этот телефон официально, но индийский ритейлер Flipkart опубликовал некоторые ключевые характеристики и целую галерею фотографий нового устройства. Более того, инсайдер Абхишек Ядав поделился промо-изображением, которое, кажется, подтверждает, что смартфон будет работать на Snapdragon 8s Gen 3.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и пиковой яркостью до 2000 нит. Также имеется встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и вырез для фронтальной камеры.

Motorola делает акцент на тройной системе задних камер, включающей 50-мегапиксельный основной модуль с адаптивной стабилизацией изображения и поддержкой искусственного интеллекта, автофокусом с отслеживанием и функцией "AI Photo Enhancement".

Дисплей и камера прошли сертификацию Pantone, что гарантирует высокую точность цветопередачи.

Во время презентации Snapdragon 8s Gen 3 компания Qualcomm упомянула в качестве первых партнеров по выпуску смартфонов на базе данного чипа, такие китайские бренды как Honor, iQOO, Realme и Xiaomi. Однако тогда оставалось неясным, присоединятся ли к ним более именитые производители мобильных телефонов. 

Технически Motorola также является китайским брендом (она принадлежит Lenovo, штаб-квартира которой находится в Китае), но это компания, которая имеет более широкое присутствие за пределами Китая. Таким образом, хотя похоже, что Motorola Edge 50 Pro скоро поступит в продажу в Индии, вполне возможно, что вскоре мы увидим его и в других странах.

Выбор в пользу более дешевого процессора для снижения стоимости - давняя стратегия компании Motorola. Смартфон razr (2023) является одним из самых доступных раскладушек на сегодняшний день, в том числе благодаря решению Motorola выбрать чип Snapdragon 7 Gen 1, а не более мощный процессор серии Snapdragon 8. Серия Edge от Motorola также традиционно балансирует на грани между средним и флагманским сегментами, сочетая премиальные возможности с процессорами более высокого среднего уровня.

#motorola #snapdragon 8s gen 3 #motorola edge 50 pro
+
Написать комментарий (0)
Motorola Edge 50 Pro получит изогнутый POLED-дисплей с сертификацией Pantone
Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm: недорогой флагманский чип с возможностями ИИ
Motorola Edge 50 Pro был замечен на платформе Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
2
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
3
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
2
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+
Более доступная складная модель Samsung Galaxy Z Fold 6 может стоить ниже $800
+
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
+
Биткоин устремился вниз, а аналитики ожидают прихода Медведей и падения активности Китов
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
33
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
11
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
43
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
65
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
54

Сейчас обсуждают

kilobait3
21:39
толку то. французы в простое, а китай с его дебилами в области науки и тем более.
В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
Митюнин Сергей
21:30
Я никогда бы не подумал бы.что китайские товарищи занимаются такой опасной ерундой.Ведь могут пострадать все люди на борту самолёта и нарушитель в том числе.
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
Cowboy Huggies
21:28
Интель и в десктопе делает, но мало.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
unhurtable
21:24
В твоей 404й то хоть один тип танков осилили? Распил в вас как в 90ых начался так и не прекращался, НИЧЕГО кроме того что осталось от СССР так и не распродали, правда потом еще и на халяву попросили в...
Новый набор для разработчиков Xbox был сертифицирован в Южной Корее
Василий Алексеев
21:07
Вот интересно: СССР, имея в своём составе и Украину, и Казахстан - покупал зерно в США и Канаде, ежегодно проигрывая "битву за урожай"! Даже тысячи выпускаемых комбайнов не помогали. А Россия, при куд...
NetEase: Россия вытесняет США на рынке продовольствия Китая
Red Red
21:03
Походу это беларуский бандеровец, в лесу от батьки прячется, поэтому этот тик с интернетом, а холупа под землёй, поэтому там срач
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Red Red
20:58
А нафига только вот это все, блаж какаято, он ещё недавно топил за последние версии софта, для этого был целый гамаз с папкой порнософт, он это за великое достижение выдавал
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Red Red
20:54
Нее пусть так корячится, он уже не знает что впихнуть, как дятел уже на повторы пошел. Пускай дальше позорится И опять же с террористами один разговор, и с дятлами тоже
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Red Red
20:52
Справедливости ради арм тут не причем а то тут продукция эпл пойдет примером
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Windmark
20:51
Вафля , тебе говорят про сейчас , а не времена царя гороха. Сходи писюн у своего парня заглоти
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем