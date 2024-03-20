Motorola будет продавать Edge 50 Pro в трех цветовых вариантах, включая фиолетовую отделку из натуральной кожи.

На этой неделе компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8s Gen 3, который, по сути, является более дешевой и менее мощной версией Snapdragon 8 Gen 3. Производитель чипов заявил, что он разработан для обеспечения почти такого же уровня производительности, как у их топового мобильного процессора, но в более бюджетных устройствах. Но этим словам не стоит верить, потому что уровень производительности будет отличаться как минимум на 30% из-за урезанных функций нового процессора (весьма вероятно, что нам представили отбракованную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3).

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Одним из самых первых устройств, в которых будет использоваться новый чип, как вы уже поняли, является Motorola Edge 50 Pro.

Motorola еще не представила этот телефон официально, но индийский ритейлер Flipkart опубликовал некоторые ключевые характеристики и целую галерею фотографий нового устройства. Более того, инсайдер Абхишек Ядав поделился промо-изображением, которое, кажется, подтверждает, что смартфон будет работать на Snapdragon 8s Gen 3.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и пиковой яркостью до 2000 нит. Также имеется встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и вырез для фронтальной камеры.

Motorola делает акцент на тройной системе задних камер, включающей 50-мегапиксельный основной модуль с адаптивной стабилизацией изображения и поддержкой искусственного интеллекта, автофокусом с отслеживанием и функцией "AI Photo Enhancement".

Дисплей и камера прошли сертификацию Pantone, что гарантирует высокую точность цветопередачи.

Во время презентации Snapdragon 8s Gen 3 компания Qualcomm упомянула в качестве первых партнеров по выпуску смартфонов на базе данного чипа, такие китайские бренды как Honor, iQOO, Realme и Xiaomi. Однако тогда оставалось неясным, присоединятся ли к ним более именитые производители мобильных телефонов.

Технически Motorola также является китайским брендом (она принадлежит Lenovo, штаб-квартира которой находится в Китае), но это компания, которая имеет более широкое присутствие за пределами Китая. Таким образом, хотя похоже, что Motorola Edge 50 Pro скоро поступит в продажу в Индии, вполне возможно, что вскоре мы увидим его и в других странах.

Выбор в пользу более дешевого процессора для снижения стоимости - давняя стратегия компании Motorola. Смартфон razr (2023) является одним из самых доступных раскладушек на сегодняшний день, в том числе благодаря решению Motorola выбрать чип Snapdragon 7 Gen 1, а не более мощный процессор серии Snapdragon 8. Серия Edge от Motorola также традиционно балансирует на грани между средним и флагманским сегментами, сочетая премиальные возможности с процессорами более высокого среднего уровня.