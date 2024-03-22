Кроме локального и сетевого воспроизведения VLC научится потоковым трансляциям

VLC является одним из наиболее популярных в мире мультимедийных плееров. Он способен воспроизводить файлы многочисленных форматов и транслировать их через локальную сеть или URL-адреса. В будущем возможности этого приложения могут стать ещё более обширными.

Президент организации VideoLAN рассказал, что рассматривается возможность внедрения в плеер бесплатных каналов потоковой трансляции на основе рекламы и других онлайн-медиа. По его мнению, пользователи, в первую очередь молодые, привыкли к потоковым трансляциям.

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Было сказано, что планы появления таких каналов с рекламной поддержкой пока не проработаны окончательно. Для пользователей приложения это будет необязательная возможность. Хотелось бы верить, что полезные новшества в локальном и сетевом воспроизведении также будут периодически появляться.