Первое обновление популярного открытого медиаплеера в этом году.

VideoLAN обновила свободный кроссплатформенный медиапроигрыватель VLC Media Player до версии 3.0.19 — это первое обновление в этом году с большим количеством исправлений и нововведений, сообщает gHacks. Новая версия пока не опубликована на сайте проекта, но уже может быть загружена с официального сервера.

Источник: VLC Media Player

VLC 3.0.19 исправляет проблемы безопасности CVE-2022-37434 и CVE-2023-5217, связанные с переполнением буфера кучи в библиотеках zlib и vpx, а также решает потенциальную проблему безопасности в библиотеках деинсталлятора. Список исправлений достаточно объёмный, можно отметить, что в Linux были устранены проблемы с рендерингом, на всех системах исправили проблемы с воспроизведением YouTube видео, устранено несколько сбоев в macOS, а также устранены утечки памяти в API-интерфейсах libVLC, исправлено несколько проблем с аппаратным декодированием в Windows, обновлено большинство переводов.

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В числе изменений и нововведений аппаратное декодирование AV1 в Windows, улучшенная поддержка AV1 HDR, исправления для AV1 GBRP, потоков сверхвысокого разрешения и монохромных потоков. Масштабирование видео теперь поддерживается графическими процессорами NVIDIA и Intel. Другие улучшения включают поддержку тегов RIFF INFO в файлах Wav, улучшения совместимости SMB для хостов Windows 11 и улучшения потоков вывода звука MMDevice в Windows. С полным списком можно ознакомиться на форуме проекта.