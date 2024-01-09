Теперь можно взглянуть на сравнение Radeon RX 7600 XT и RTX 4060.

AMD представила Radeon RX 7600 XT 16 ГБ, новая видеокарта среднего класса по началу производит неоднозначное впечатление из-за графического процессора — она использует тот же Navi 32, что и обычная RX 7600, повысились только частоты. С другой стороны, появление официальных слайдов позволяет взглянуть на то, как AMD позиционирует видеокарту относительно GeForce RTX 4060 от NVIDIA. Появившееся ранее сегодня слайды не содержали этой информации.

Источник изображения: AMD и Guru3D

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Как сообщает Guru3D, AMD сравнивает обе видеокарты в приближенных условиях, там, где Radeon RX 7600 XT использует вспомогательные технологии FSR и Fluid Motion Frames, для NVIDIA включены DLSS и генерация кадров. Судя по представленным AMD данным, 16-гиговая RX 7600 XT не оставляет шансов 8-гиговой GeForce RTX 4060 в разрешении 1440p, показывая значительно более высокую частоту кадров.

Характеристики и цены Radeon RX 7600 XT были опубликованы ранее, карта будет стоить от 329 долларов США и появится в продаже 24 января. Это дороже RTX 4060, которой назначена рекомендованная цена 299 долларов, но, как видно из официальных слайдов, модель AMD значительно быстрее.

Источник изображения: AMD и TweakTown

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Также в рамках презентации CES 2024 компания AMD сообщила, что в новой версии программного обеспечении Radeon Adrenaline масштабирование FSR с шумоподавлением заработает для видео: популярный видеоплеер VLC получит в первом квартале 2024 года обновление для поддержки новых функций, передаёт TweakTown. Это отличное дополнение к более широким возможностям кодирования и декодирования, которые предлагает графика RDNA3, а также ответ технологии NVIDIA RTX Video Super Resolution, которая появилась в VLC ранее.