Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Вместе с презентацией AMD Radeon RX 7600 XT анонсировано масштабирование FSR для видео и плеера VLC
Теперь можно взглянуть на сравнение Radeon RX 7600 XT и RTX 4060.

реклама

AMD представила Radeon RX 7600 XT 16 ГБ, новая видеокарта среднего класса по началу производит неоднозначное впечатление из-за графического процессора — она использует тот же Navi 32, что и обычная RX 7600, повысились только частоты. С другой стороны, появление официальных слайдов позволяет взглянуть на то, как AMD позиционирует видеокарту относительно GeForce RTX 4060 от NVIDIA. Появившееся ранее сегодня слайды не содержали этой информации.

Источник изображения: AMD и Guru3D

реклама

Как сообщает Guru3D, AMD сравнивает обе видеокарты в приближенных условиях, там, где Radeon RX 7600 XT использует вспомогательные технологии FSR и Fluid Motion Frames, для NVIDIA включены DLSS и генерация кадров. Судя по представленным AMD данным, 16-гиговая RX 7600 XT не оставляет шансов 8-гиговой GeForce RTX 4060 в разрешении 1440p, показывая значительно более высокую частоту кадров.

Характеристики и цены Radeon RX 7600 XT были опубликованы ранее, карта будет стоить от 329 долларов США и появится в продаже 24 января. Это дороже RTX 4060, которой назначена рекомендованная цена 299 долларов, но, как видно из официальных слайдов, модель AMD значительно быстрее.

Источник изображения: AMD и TweakTown

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также в рамках презентации CES 2024 компания AMD сообщила, что в новой версии программного обеспечении Radeon Adrenaline масштабирование FSR с шумоподавлением заработает для видео: популярный видеоплеер VLC получит в первом квартале 2024 года обновление для поддержки новых функций, передаёт TweakTown. Это отличное дополнение к более широким возможностям кодирования и декодирования, которые предлагает графика RDNA3, а также ответ технологии NVIDIA RTX Video Super Resolution, которая появилась в VLC ранее.

#amd #видеокарты #amd fsr #radeon rx 7600 xt
Источник: tweaktown.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD представила новые процессоры для Socket AM4 - APU 5700X3D и 5000GT
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
7
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
12
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
11
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
7
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
5
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
6
Китай представляет новое «революционное» электроволновое оружие
+
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
6
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
1
Киев готовит информационную кампанию для оправдания новых методов мобилизации на Украине
3
Разработчики Quantum Error объявили о новом эксклюзиве для PS5
+
Почему покупка GeForce RTX 4090 в 2024 крайне неразумна, а Radeon RX 7800 XT – это лучший выбор
15
Зачем компания Mercedes оснащает свои новые автомобили бирюзовым задним фонарём
3
Для телевизоров LG вышла новая версия webOS
+
Хаббл снял кадр с четырьмя перекрывающимися спиральными галактиками
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
188
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
19
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
91
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
5
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
36
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
6
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
05:21
Из трёх "топ" фильмов Я бы оставил один - Я робот. Вместо слезливой мелодрамы и недовестерна, предлогаю посмотреть "Машина" и "Апгрейд".
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
Евгений Шрайнер
05:17
самое не понятное, зачем строить одну длинную линию. Ну круг ладно, может строить неудобно. Сделайте квадратом. А в центре, тот же город сад, озеро, гольф поля, ыутбольный стадион или чего там еще нап...
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Руслан
05:08
Теперь может на 5800x3D цена наконец упадёт
Материнские платы MSI AM5 и AM4 теперь поддерживают процессоры серий Ryzen 8000 и 5000
dagnoparte
04:45
Этот глупый человек никогда не станет канцлером! Он реально глупый, не кличко, но...
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
Юрий Котляров
04:38
У нас фильмов на русском, с Атмосом и ДТСом на пальцах можно посчитать. Это как купить телек 8к и наслаждаться просмотром фильмов в 1080. А по звуку, мне больше нравится JBL 1300.
Samsung представит саундбар HW-Q990D с поддержкой HDMI 2.1 и Dolby Atmos на выставке CES 2024
Борис Дайтер
04:34
А вам не странно, что удвоение брони привело к снижению веса?
Т-44: Эволюция советской бронетехники
dagnoparte
04:34
Да не долетит он до сша, просто утонет в атлантическом океане, вместе с кулебой и со всей своей нацистской гвардией. Для примера можете посмотреть что случилось со всем польским правительством бежавши...
Зеленский призвал Запад передать Украине $300 миллиардов замороженных российских активов
dagnoparte
04:28
Вложения кем? Доллару сейчас быстро плохеет и это факт. Если в этом году даже было продано 20% мировых продаж нефти не за нефтедоллары! Такого никогда не было в истории мировой торговли.
Зеленский призвал Запад передать Украине $300 миллиардов замороженных российских активов
dagnoparte
04:23
Я думаю потери больше, не зря на канале 1+1, а на украине не осталось неподконтрольных зеленскому каналов, показали цифру в 1.260.000. Наверняка это был тестовый психологический вброс на реакцию насел...
Зеленский призвал Запад передать Украине $300 миллиардов замороженных российских активов
Александр Киричков
04:21
Старая технология с огромным недостатком - бешеная коррозия реактора
В новом ядерном реакторе используется необычный тип технологии охлаждения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем