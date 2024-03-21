MediaTek позаимствует возможности следующего поколения графики Nvidia RTX и ИИ

Новые процессоры компании MediaTek для автомобильного рынка могут обзавестись технологиями от Nvidia. На выставке Computex 2023 было объявлено о партнёрстве двух этих производителей в сфере искусственного интеллекта и ускоренных вычислений в автомобильную отрасли.

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Будущие чипы Dimensity будут работать в Auto Cockpit, используя архитектуру следующего поколения RTX и AI. Снова это было подтверждено на мероприятии GTC 2024.

Речь идёт о четырёх процессорах: Auto Cockpit CX-1, CY-1, CM-1 и CV-1. Среди прочего они будут поддерживать систему Nvidia Drive OS. Здесь будет применяться архитектура следующего поколения RTX в приложениях для работы с ИИ и интенсивным использованием графики, в том числе в функциях помощи при вождении на основе больших языковых моделей. Для работы глубокого обучения процессоры используют архитектуру ARM v9-A.

В итоге мультимедийные системы автомобилей получат трассировку лучей для отображения реалистичной графики и световых эффектов, масштабирование и генерацию кадров. Чипы будут производиться на техпроцессе 3 нм.